Еще четыре человека умерли от коронавируса в Башкирии

К сожалению, за последние 24 часа зафиксировано четыре случая смерти. Общее количество умерших с начала пандемии в регионе составило 256.

По состоянию на 22 февраля 2021 года в Башкирии зафиксировано 27 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе главы республики.

23 человека выздоровели за последние сутки, всего болезнь победили 27 959 человек.

На лечении остаются 5 524 человека: 281 – в стационарах, 5 243 переносят болезнь в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

К сожалению, за последние 24 часа зафиксировано четыре случая смерти. Общее количество умерших с начала пандемии в регионе составило 256.

Отметим, что недавно Радий Хабиров продлил самоизоляцию для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, до 11 марта 2021 года. Также глава попросил работодателей по возможности не отправлять своих сотрудников в командировки в другие города России и за границу.