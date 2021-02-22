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В жилом доме в Башкирии произошел хлопок газа, эвакуированы люди

Многоэтажка частично обрушилась
Эльвина АПАРИНА
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Спасатели эвакуировали 45 жителей подъезда, трое из которых дети

Спасатели эвакуировали 45 жителей подъезда, трое из которых дети

Вечером 21 февраля в жилом многоэтажном доме по улице Комарова в Туймазах произошел хлопок газового баллона для горелки. На место оперативно выехали силы и средства МЧС и другие экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате инцидента повредилась стена между квартирой на 5 этаже и общим коридором одноподъездного дома на площади 10 кв.м. Целыми остались оконные рамы, стекла, дверные проемы, дверные полотна.

Спасатели эвакуировали 45 жителей подъезда, трое из которых дети. К счастью, никто из них не пострадал, и после вернулись в свои квартиры. После осмотра специалистами газовой службы утечки или неисправности в газовой плите не выявили.

ЧП