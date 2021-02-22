В Уфе за 150 млн рублей продается объект культурного наследия

ФОТО: "Жилстройинвест"

В столице Башкирии продается объект культурного наследия Особняк Самоделкиных за 150 миллионов рублей. Информацию о продаже дома на Ленина, 81 опубликовал собственник – компания «Жилстройинвест». Площадь особняка составляет 350 «квадратов», 293 из них – площадь первого этажа.

«РБК Уфа» сообщает, что владелец назвал двухэтажный дом «эксклюзивным офисным здание в историческом центре Уфы».

На сегодняшний день застройщик полностью восстановил его в облике, а внутри создана подлинная планировка. В объявлении также отмечается, что во внутренней отделке дома сохранили лепнину.

Отметим, что особняк Самоделкиных построили на пересечении улицы Ленина и бульвара Ибрагимова в 1913 году. Объектом владелец Василий Самоделкин – человек, который внес большой вклад в развитие пароходства. В те времена данный объект считался идеальным образцом деревянного зодчества.