В Башкирии обнаружили два сгоревших трупа

МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии передали, что сегодня, 21 февраля, в республике произошел сильный пожар, который унес жизни двоих мужчин. По данным спасателей, возгорание началось в жилом доме на улице Партизанской в селе Большие Каркалы Миякинского района. Сообщение о случившемся поступило в ведомство в 4:44.

– На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого дома размером 8×8 м. На тушение подано 4 ствола «РСК-50». Открытое горение ликвидировано в 6:20, – проинформировали в ведомстве.

По предоставленным данным, во время тушения пожара обнаружили двоих погибших мужчин – 60 и 57 лет. Причины трагедии все еще устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа.