Выставлен на продажу особняк Самоделкиных в Уфе

На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставлен за 150 млн рублей особняк Самоделкиных, который находится на улице Ленина, 81. Объект выставлен на продажу в качестве офисного здания.

Площадь строения составляет 350 квадратных метров, из которых 293 квадратных метра – первый этаж. В описании объекта также сказано, что в довесок к нему имеется шесть парковочных мест возле здания и три места на территории комплекса, расположенного рядом.

– Но главный герой интерьера — это все-таки сам дом, во внутренней отделке которого применены благородные и дорогие решения, — сказано в описании.