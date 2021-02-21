В Уфе из-за сильного мороза перекроют старый Бельский мост

Фото пресс-службы ГИБДД по Уфе

В ГИБДД по Уфе опубликовали предупреждение, что в ночь с 21 на 22 февраля планируется перекрыть движение транспорта по Бельскому мосту. Такое решение объясняют необходимостью снижения динамических нагрузок на строение, что необходимо при понижении температуры более чем минус 25 градусов.

– Напомним, что в 2018 году этот мост был отремонтирован с заменой деформационных швов, и специалисты рекомендовали временно закрывать его для движения транспорта при температурах от минус 25 градусов и ниже, – передали в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД напомнили, что по прогнозу синоптиков, температура грядущей ночью будет менее минус 28 градусов. Жителей Уфы и гостей столицы просили извинить за причиненные неудобства.