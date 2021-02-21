Глава Башкирии выложил трогательную фотографию со своим сыном

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 21 февраля, опубликовал в социальных сетях фотографию из семейного архива. На фотокарточке он запечатлен со своим старшим сыном. Руководитель республики обнимает ребенка и при этом улыбается.

«Дома», – подписал фотографию глава.

Под постами пользователи отметили, что в Башкирии руководитель региона – «счастливый папочка». Ранее было известно в семье Радия Хабирова родился сын. Ранее первая леди республики часто появлялась на публике с округлившимся животиком, но официально беременность супруги Хабиров подтвердил только в конце прошлого года.