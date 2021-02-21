В Башкирии в столкновении двух автомобилей погибла 51-летняя женщина

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня, 21 февраля, зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла в Гафурийском районе. В столкновении погибла 51-летняя женщина.

По предварительным данным, ДТП зарегистрировано на 63-м километре дороги Ишимбай-Красноусольский. Между собой в этом месте столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Лада ХRay».

Погибшая была супругой водителя и находилась на пассажирском кресле в отечественном автомобиле. Женщина скончалась на месте происшествия. Помощь понадобилась также обоим водителям, а также 57-летнему пассажиру «Лады». Подробности произошедшего пока что уточняются.