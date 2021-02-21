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Женщина из Уфы взяла себе имя Президент России

Ее мама просит взять старое имя обратно
Источник:kp.ru
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Уроженка столицы Башкирии 39-летняя Ирина Калимуллина переименовала себя официально в Президента России, зарегистрировав свое новое имя в паспорте. Информацию об этом сообщил Телеграм-канал Mash Iptash. Отчество женщина сохранила свое собственное – Викторовна.

О реакции друзей на смену имени и о мотивах поступка ничего не известно. Сообщается лишь, что мама женщины просит вернуть ее данное при рождении имя обратно.

О самой России также передается информация, что на нее поступают часто жалобы от соседей, которых не устраивает курение в подъезде.