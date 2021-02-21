За сутки в Башкирии от коронавируса погибли 4 человека

По состоянию на 11:00 21 февраля в Башкирии наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 27 593 человек, передает администрация главы региона. За сутки число заболевших увеличилось на 147 человек. Сообщается также и о новых смертях.

Число умерших, уточняется в сообщении, увеличилось на четыре человека. К настоящему моменту известно о 252 жертвах.

Выздоровевшими считаются 21 936 человек, 72 поправились за последние сутки. На лечении остаются 5 405 человек: 281 – в стационарах, 5 124 – лечатся дома.