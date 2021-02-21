Дворник-модель из Уфы снялся в программе у Максима Галкина

Фото: Инстаграм Юрия Ветлугина

Знаменитый дворник Юрий Ветлугин, которому жители России помогали общими усилиями распрощаться с долгами, рассказал на своей странице в Инстаграм, что побывал в Москве на передаче у Максима Галкина накануне, 20 февраля.

– Делаю пост, потому что все спрашивают, когда будет выпуск. А мы сами не знаем, нам до сих пор не сказали!» – поделился он.

По словам Ветлугина, в Москву он попал в первые, добавив, что столица России ему очень понравилась и красивая.

История обычного дворника из Уфы стала известна в конце января. Фотограф Роман Филиппов снял фотоисторию про Юрия, рассказав о его непростой судьбе. Мужчина стал жертвой мошенников, в результате чего у него образовался огромный долг. Неравнодушные жители страны собрали нужную сумму в течение суток, а сам герой стал сниматься в фотосессиях различных брендов.