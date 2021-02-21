Следком проверит выдачу жилья по завышенной цене детям-инвалидам в Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии сообщила, что по факту предоставления жилья по завышенной стоимости семьям с детьми-инвалидами в настоящий момент проводится проверка Туймазинским межрайонным следственным отделом в отношении администрации района.

В ведомстве уточнили, что этот факт выявили во время мониторинга СМИ. В сообщении было сказано, что администрация Туймазинского района предоставила в рамках республиканской целевой программы квартиры трем семьям с детьми-инвалидами по завышенной цене.

В настоящий момент следователи намерены проверить законность процедуры конкурса по закупке квартир, правовые основания для предоставления данного жилья, нормативную документацию. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.