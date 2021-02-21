Уфимец пригласил в гости приятеля, а тот избил его жену и, угрожая ножом, отобрал сотовые телефоны

Подозреваемый задержан и дает показания в полиции

Неприятным происшествием обернулось случайное знакомство на улице для уфимца и его семьи. Мужчина привел в дом нового приятеля, накрыл на стол, и, уморившись от алкогольных возлияний, прилег поспать. А вот проснулся он уже от криков жены, который избивал новоявленный приятель. Уфимец попытался вступиться за возлюбленную, но злоумышленник схватил кухонный нож и потребовал отдать ему все ценное, что есть в доме. В итоге добычей грабителя стали два мобильника стоимостью около 6 тысяч рублей, после чего он поспешил скрыться, а супруги обратились в полицию.

В итоге сотрудники уголовного розыска быстро установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний уфимец: один из похищенных телефонов он успел продать, а второй полицейские изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время подозреваемый находится под стражей, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.