Уфимский вуз хочет потратить на гардеробщиц почти 2 млн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БашГУ хочет потратить на пятимесячное обслуживание гардеробов вуза до 1,9 млн рублей.

Как стало известно «КП-Уфа» из официальных документов закупки, 20 февраля вуз закончился прием заявок от потенциальных исполнителей контракта на обслуживание гардеробных. Компания должна обслуживать сразу все корпуса вуза – девять весной 2021 года, и девять осенью (появится еще одно здание на улице Менделеева). Общее число человеко-часов, указанных в контракте за пять месяцев года – 26986.

Из-за антиковидных ограничений сотрудники гардероба будут обязаны носить маски и перчатки, а также обрабатывать номерки для одежды и руки антисептиком.

Средства на оплату труда гардеробщиков выделят из федерального бюджета и доходов вуза.