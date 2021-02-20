Хабиров рассказал, за что благодарен ситуации с коронавирусом

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Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях заявил, что «в какой-то мере даже благодарен ситуации» с коронавирусной инфекцией. Руководитель республики отметил, что введенные из-за пандемии режим самоизоляции и дистанционное обучение показали «слабы точки» региона в части обеспеченности населенных пунктов интернетом.

– Теперь есть четкая цель – завести интернет во все наши деревни и села, – написал Хабиров. – По программе «Доступный интернет» уже сдали два населённых пункта - Новомусино Куюргазинского района и Усмангали Белорецкого района. В 30 населенных пунктах 10 районов сейчас ведутся строительные работы.

Руководитель региона также отметил, что в планах построить распределительные линии связи в 262 населенных пунктах. Скоростной интернет, добавил Хабиров, это современный минимум, который должен быть доступен каждому.