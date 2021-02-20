Депутаты Курултая подготовили 144 поправки в Конституцию Башкирии

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Накануне в Курултае Башкирии состоялось заседание комиссии по внесению изменений в Конституцию и законодательство республики. После принятия поправок в Основной закон страны башкирские парламентарии должны привести в соответствие с ней все законы и положения республиканской Конституции и ряд региональных законов. С этой целью они разработали целый пакет поправок.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии, на сегодняшний день члены комиссии подготовили более 170 законопроектов. 144 из них касаются непосредственно изменений в Конституцию республики, а еще 32 – в республиканские законы. После получения отзывов и заключений от членов комиссии, обсуждения экспертами, общественными объединениями и гражданами, депутаты Курултая подготовят предварительный вариант закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан».