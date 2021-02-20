В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Выходя на улицу, обязательно одевайтесь теплее Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающихся на республику аномальных морозов. Уже завтра ночью температура воздуха в отдельных районах упадет до -24, -29 градусов, а при прояснении и вовсе подморозит до -35, -37 градусов. Днем потеплеет, но совсем незначительно – столбики термометров покажут -18; -23. Так что запасайтесь одеялами, а выходя из дома, одевайтесь потеплее.

В целом синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Кое-где на трассах ожидается гололед, а также ухудшение видимости в пределах 2-4 км. Скорость западного ветра составить 3-8 метров в секунду.