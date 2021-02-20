В башкирском Сибае хотят возродить аэропорт и начать строительство новой железнодорожной ветки

Аэродром в Сибае хотят сделать одним из ключевых узлов малой авиации в республике
Фото: Андрей МИРЕЙКО
В башкирском городе Сибае планируется возобновить работу местного аэропорта и построить новую железнодорожную ветку. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров во время поездки по Зауралью.
По словам чиновника, работа над возрождением сибайской воздушной гавани уже идет. Ее хотят сделать «одним из ключевых узлов системы малой авиации» в Башкирии.
Кроме того, в городе намерены начать строительство железнодорожной ветки, которая будет вести в село Сара (Оренбургская область). Это должно решить ряд логистических проблем Зауралья.