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В башкирском Сибае хотят возродить аэропорт и начать строительство новой железнодорожной ветки

Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Аэродром в Сибае хотят сделать одним из ключевых узлов малой авиации в республике

Аэродром в Сибае хотят сделать одним из ключевых узлов малой авиации в республике

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В башкирском городе Сибае планируется возобновить работу местного аэропорта и построить новую железнодорожную ветку. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров во время поездки по Зауралью.

По словам чиновника, работа над возрождением сибайской воздушной гавани уже идет. Ее хотят сделать «одним из ключевых узлов системы малой авиации» в Башкирии.

Кроме того, в городе намерены начать строительство железнодорожной ветки, которая будет вести в село Сара (Оренбургская область). Это должно решить ряд логистических проблем Зауралья.