В Башкирии семья едва не сгорела ночью из-за вспыхнувшей проводки на кухне

Фото: МЧС по РБ

Сегодня ночью в Балтачевском районе Башкирии произошло ЧП, едва не унесшее жизнь целой семьи. В селе Старобалтачево около 02.23 загорелся жилой кирпичный дом, в котором проживала семья из трех человек. Мама, папа и их дочь крепко спали и не почувствовали, как из кухни потянуло дымом, где, предположительно из-за неисправной проводки, загорелась деревянная обшивка стены. К счастью, в доме был установлен пожарный извещатель, который тут же сработал и разбудил домочадцев.

Обнаружив, что кухонная стена вовсю тлеет и дымится, глава семейства быстро потушил возгорание до приезда пожарных. К счастью, никто не успел надышаться дымом, поэтому медицинская помощь не потребовалась.

- Пожарный извещатель был установлен в доме по личной инициативе хозяина за свой счет, что в конечном итоге и спасло ему жизнь, - отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии.