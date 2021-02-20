В Башкирии в собственном доме сгорел мужчина

Фото: МЧС по РБ

Сегодня рано утром в пожарную службу поступило сообщение, что в поселке Рассвет Давлекановского района горит жилой дом. Прибывшие пожарные обнаружили, что полыхает небольшое бревенчатое здание. Уже через час пламя удалось локализовать, а еще через 30 минут потушить полностью.

К сожалению, не обошлось и без жертв. Проливая обугленные завалы спасатели наткнулись на тело погибшего мужчины 1953 года рождения – предположительно, хозяина дома. Сейчас его личность устанавливается.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.