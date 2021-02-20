Смертность от диабета в Башкирии выросла на 30%

Средний возраст умерших диабетиков составляет 73,4 года Фото: Андрей КОПАЛОВ

По итогам 2020 года смертность от сахарного диабета в Башкирии выросла почти на 33%. В прошлом году от этого заболевания скончался 3 271 пациент, а в предыдущем, 2019, – 2 460. В общей системе смертности в регионе этот недуг занимает 5,4-5,5%, сообщило со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики издание UfacityNews.ru.

Средний возраст умерших диабетиков составляет 73,4 года. Чаще всего жертвами болезни становятся женщины (2 234 или 68,3% от общего числа летальных случаев).

В 2020 году в Башкирии возросло количество зарегистрированных диабетиков – до 133 577 человек (в 2019 году было 128 949). В 32% случаев болезнь выявили у мужчин, а в 68% – у женщин.