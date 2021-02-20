Вылетевший из Уфы в Самару самолет вернулся обратно из-за неполадки с шасси

Самолет приземлился в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 19 февраля, вылетевший из Уфы в Самару самолет был вынужден вернуться обратно из-за неубранного шасси. Об этом собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

На лайнере авиакомпании Utair рейса Уфа-Самара находились 62 пассажира и четыре члена экипажа. Через несколько минут после вылета пилот принял решение вернуться обратно по причине неубранного шасси. Диспетчер был извещен об этом в 18:13 по местному времени. Спустя 25 минут, в 18:37, посадка была совершена в штатном режиме, обошлось без пострадавших.