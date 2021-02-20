В Башкирии зарегистрировано минимальное в 2021 году число новых случаев коронавируса

Под присмотром врачей в Башкирии находятся 282 ковид-положительных пациента

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 148 случаев коронавируса – это наименьший прирост зараженных в 2021 году. Общее число инфицированных по состоянию на 20 февраля превысило 27,4 тысячи человек. Об этом сообщил региональный оперштаб.

От COVID-19 в республике за день умерло еще три жителя. Всего жертвами инфекции стали 248 человек. Прирост выздоровевших составил 192 пациента, с начала пандемии выписались 21 864.

Все еще болеют коронавирусом 5 334 человека, 282 из них лечатся в больницах, остальные 5 052 переносят инфекцию дома.