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Происшествия

Стала известна личность 16-летней девушки, труп которой нашли в овраге в Уфе

В последнее время несовершеннолетняя вела неподобающий образ жизни
Ирина Зимина
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На момент ее обнаружения девушка пролежала не менее двух суток.

На момент ее обнаружения девушка пролежала не менее двух суток.

16 февраля в овраге на улице Шафиева в Уфе было найдено тело 16-летней студентки колледжа. Погибшей оказалась 16-летняя Рената Ш., которая в последнее время, со слов знакомых, вела неподобающий образ жизни. Несовершеннолетняя связалась с плохой компанией, употребляла легкие наркотики.

Известно, что опекуном Ренаты была бабушка. На момент ее обнаружения девушка пролежала не менее двух суток.

Как пояснили в правоохранительных органах, смерть не является насильственной.

Напомним, что «КП-Уфа» ранее сообщала, что студентка часто уходила из дома, любила погулять. В этот раз она пропала 13 февраля – родственники обеспокоились и заявили о пропаже в полицию, но уже через несколько дней ее нашли мертвой.

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