«Я скучал!»: Вадим Евсеев вернулся в Уфу

фото: инстаграм Вадима Евсеева

Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев 19 февраля прилетел в башкирскую столицу. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме, прикрепив фотографию себя на фоне городского аэропорта.

– Ну, здравствуй, я скучал! – подписал публикацию специалист. В комментариях жители города поприветствовали гостя.

Зачем именно Евсеев решил посетить Уфу, пока неясно. Возможно, он собирается сходить на матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» - «Урал», который запланирован на 22 февраля.

Напомним, Вадим Евсеев был главным тренером башкирской команды в период с 2019 по 2020 год. Под его руководством клуб провел 55 официальных встреч, в которых одержал 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений. О своем уходе наставник заявил в октябре 2020 года.