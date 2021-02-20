В Башкирии в ближайшие два дня температура воздуха упадет до -37°

Синоптики спрогнозировали в Башкирии резкое падение температуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на грядущих выходных ожидаются еще более суровые холода – температура воздуха будет падать до -37°. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 20 января, по республике пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западным, умеренным. Днем столбик термометра будет колебаться между отметками в -15 и -20°.

Завтра, 21 февраля, ветер начнет менять направление на северное, но останется умеренным. Температура воздуха ночью -25,-30°, местами -32,-37°, днем -18,-23°, местами до -28°. Такая же похода сохранится и на следующий день, 22 февраля.