В субботу в Башкирии пообещали настоящие морозы

Синоптики сообщили о характере погоды на выходные дни. В субботу, 20 февраля, в Башкирии ожидается мороз – ближайшие дни до конца февраля характеризуются, как самые холодные. Сообщается о небольшом снеге, снежном накате, гололедице.

Грядущей ночью синоптики обещают от -19 до -24 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -15,-20 градусов. В субботу утром температура будет -19 градусов, днем станет еще холоднее и воздух охладится до -21 градуса. Вечером температура опустится до -24 градусов.

В воскресенье, 21 февраля, ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер обещают западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -25,-30°, местами -32,-37°, днем -18,-23°, местами до -28°.