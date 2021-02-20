Скончалась заслуженная артистка Башкирии Римма Дашкина

Фото со страницы минкульта Башкирии

Минкульт Башкирии сегодня, 19 февраля, сообщил, что ушла из жизни 77-летняя заслуженная артистка республики, лауреат многих международных конкурсов Римма Дашкина (Фарвазева).

– Светлая память о Римме Гусмановне навсегда сохранится в сердцах артистов и зрителей. Министерство культуры Республики Башкортостан приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойной, – прокомментировали ее уход из жизни в министерстве.

Заслуженная артистка родилась в деревне Новый Каинлык Краснокамского района, окончила семь лет школы, после чего поступила в Уфимское училище искусств на театральное отделение. Работала в Башгосфилармонии в Уфе, была ведущей танцовщицей в ансамбле имени Файзи Гаскарова, после 19 лет ушла на эстраду артисткой разговорного жанра.