Чиновнику в Башкирии пересмотрят приговор за махинации с жильем

В отношении бывшего главного архитектора Мидхата Султанова в Шестом кассационном суде общей юрисдикции по представлению прокуратуры отменен приговор Иглинского межрайонного суда. Его признали тогда виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 7 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в период с 2014 по 2016 год Султанов выдал разрешение застройщикам ООО «Стройиндустрия» и ООО «ПрогрессСтройТех» на строительство четырех многоквартирных домов, несмотря на то, что у них не было технических регламентов и проектной документации. Свои обязательства компании не выполнили, причинив 64 дольщикам ущерб на сумму более 90 млн рублей. Султанов также получил от директора ООО «Стройиндустрия» взятку в виде строящейся квартиры, которая была оформлена впоследствии на знакомую чиновника.

В прокуратуре были не согласны с оправданием Султанова еще в четырех эпизодах выдачи разрешений на строительство, заявив об этом в апелляции. Кассационный суд признал доводы надзорного органа обоснованными, вернув дело на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.