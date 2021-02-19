В Башкирии в доме нашли тело 67-летнего хозяина жилища

Фото: Следком Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии сообщила, что 13 февраля нашли тело 67-летнего мужчины у себя в частном доме в селе Тангатарово Бураевского района с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают 32-летнего соседа. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Предварительно установлено, что предполагаемый преступник последние несколько дней жил у своей жертвы. 12 февраля во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, во время которой хозяин дома заявил, что его сосед злоупотребляет гостеприимством. В свою очередь гость взял нож и ударил им несколько раз в грудь и шею хозяина, от чего тот скончался на месте происшествия.

От следствия подозреваемый не стал скрываться и сознался в содеянном, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.