Замглавы администрации Хабирова назвал Уфу «одним из лучших городов мира»

Урал Кильсенбаев // фото: ufacity.info / мэрия Уфы

Заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кильсенбаев назвал Уфу «одним из лучших городов мира». Чиновник сказал об этом 19 февраля, во время вручения диплома мэру башкирской столицы Сергею Грекову за победу администрации города в номинации «Молодежный муниципалитет». Башкирская столица победила в республиканском конкурсе среди органов местного самоуправления.

– Уфа на фоне республики – это флагман, и так должно быть. Кроме этого, Уфа является городом-миллионником, одним из лучших городов мира. Главное – у нашего родного города огромный потенциал, на который нужно делать упор, и использовать его на благо жителей, – сказал Кильсенбаев.

Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в Уфе «до сих пор есть грунтовые дороги, дворы, куда страшно заходить, и парки, куда в темное время лучше не соваться».