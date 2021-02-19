Хабиров создал и возглавил оргкомитет по подготовке к 450-летию Уфы

Хабиров возглавил оргкомитет по подготовке Уфы к 450-летию

Сегодня, 19 февраля, глава Башкирии Радия Хабиров подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Председателем оргкомитета стал сам Хабиров. Заместителями он поставил премьер-министра республики Андрея Назарова, главу своей администрации Александра Сидякина и мэра Уфы Сергея Грекова. Ответственным секретарем рабочей группы стал вице-мэр башкирской столицы Рустем Газизов. В состав вошли еще десятки чиновников из правительства, в том числе и министры.

– Он [оргкомитет] будет работать в тесном взаимодействии с федеральным оргкомитетом, – пояснили в администрации главы РБ. – Совместно с администрацией Уфы оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия столицы Башкортостана, а также сформировать проектные офисы по его реализации.

Источники финансирование на исполнение указа должно определить правительство республики.

Напомним, сегодня Хабиров заявил, что общая задача городской и республиканской власти «слаженно отработать» подготовку к юбилею города.