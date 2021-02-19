«Будь ангелом для своих пацанов»: в Башкирии убили отца двоих детей

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В одном из домов в башкирском селе Иглино убили 35-летнего Николай В.. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями в области шеи было обнаружено днем 14 февраля. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, сотрудники уголовного розыска по подозрению в убийстве задержал двоих приятелей погибшего, обоим по 32 года. Один из них – хозяин дома, где было найдено тело. Его предполагаемый сообщник ранее уже привлекался к уголовке по «наркотической статье».

Убитый Николай В. совсем недавно – 9 февраля – отметил свой 35-летний юбилей. У него остались супруга и двое маленьких сыновей. Мужчина работал наладчиком в одной из местных организаций.

Друзья и родственники погибшего скорбят на его личной странице в соцсетях:

– Будь ангелом, брат для своих двух пацанов…

– Ты был лучшим братом, лучшим сыном, лучшим отцом, лучшим мужем – ты был лучшим во всем. Пусть земля тебе будет пухом, царство тебе небесное, я очень любил тебя.

– Спасибо тебе, дядя Коля, за всё.