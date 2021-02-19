Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности

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Глава Башкирии Радий Хабиров 19 февраля обновил указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии COVID-19.

Согласно документу, обязательная самоизоляция для пожилых и хронически больных жителей продлена до 11 марта 2021 года.

Руководитель региона отменил для работодателей рекомендацию воздержаться от направления работников в командировки за пределы России и регионы с неблагополучной эпидемиологический ситуацией.

Образовательные учреждения – школы, колледжи, вузы – теперь обязаны выявлять учащихся и работников с признаками коронавируса и не допускать их на учебу и работу.