Лайфхак от отца семерых: мэр Уфы назвал условие, при котором дети захотят есть школьное питание

Мэр Уфы Сергей Греков объяснил, что дети начнут питаться в школьных столовых после того, как откажутся от перекусов сладостями.

Тему школьного питания сегодня очевидно обсуждали на очередном заседании уфимского Горсовета. Новый мэр Уфы Сергей Греков поделился личным опытом и рассказал, когда дети наконец-то начнут питаться в школьных столовых.

Мэр отметил, что культура питания закладывается в семье. От нее зависит желание ребенка есть горячие обеды в школе.

- Поверьте моему опыту, если ребенка не учить перекусывать шоколадками, школьную полезную котлету он съест с удовольствием, - цитирует градоначальника портал «UfacityNews.ru».

Напомним, что Сергей Греков – отец семерых детей.