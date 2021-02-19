«Уфа» купила опорника из Бурунди. Его прошлый клуб в 30 матчах пропустил 85 голов и стал худшим в чемпионате

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» купил у норвежского «Олесунна» 21-летнего опорного полузащитника из Бурунди Парфе Бизоза. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. Об этом команда сообщила в своих соцсетях.

Бизоза – воспитанник норвежского клуба «Равн». В марте 2020 года он подписал профессиональный контракт с «Олесунном», за который в рамках высшей лиги первенства страны сыграл 23 матча. Полузащитник отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

В сезоне 2020 «Олесунн» с 11 очками в активе стал худшей командой чемпионата. В 30 матчах, 23 из которых были проиграны, клуб пропустил 85 голов. В большинстве встреч Бизоза выходил в старте.