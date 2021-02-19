Объемы промышленного сектора Уфы в 2020 году рухнули на 200 млрд рублей

Промышленный сектор Уфы на фоне пандемии коронавируса потерял 200 млрд рублей

Объемы отгруженной продукции промышленных предприятий Уфы в 2020 году составили 785 млрд рублей. На фоне пандемии коронавируса этот показатель снизился на 200 млрд рублей. Об этом сегодня, 19 февраля, во время своей речи перед депутатами Горсовета сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

По словам сити-менеджера, сейчас в промышленный сектор Уфы входят 122 крупных и средних предприятий, а также более четырех тысяч производителей малого бизнеса. Греков отметил, что в условиях падения спроса власти города «активно помогали предпринимателям льготами» и налоговыми преференциями.