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Глава Башкирии Радий Хабиров выразил поддержку мэру Уфы Сергею Грекову. Сегодня утром, 19 февраля, сити-менеджер выступил перед Горсоветом и рассказал о достижениях и проблемах города. Саму речь можно почитать на сайте уфимской администрации.

– Как я и говорил, нам нужен «полевой», а не «паркетный» руководитель, – написал в своих соцсетях глава республики. – Вижу первые шаги Сергея Николаевича, они решительны и сделаны в абсолютно правильном направлении. Думаю, депутаты не ошиблись с выбором сити-менеджера. И я со своей стороны поддержу мэра нашей столицы во всех его начинаниях.

Хабиров отметил, что сейчас общая задача региональной и городской власти – «слаженно отработать» подготовку к 450-летию Уфы в 2024 году. А пока, добавил руководитель республики, в башкирской столице все еще есть грунтовые дороги, дворы, «куда страшно заходить, и парки, куда в темное время лучше не соваться».