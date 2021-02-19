В Башкирии еще 4 человека скончались от коронавируса

Всего от коронавируса в Башкирии скончались 245 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за прошедшие сутки еще 4 человека стали жертвами коронавируса. За все время пандемии от инфекции скончались 245 жителей. Об этом 19 февраля сообщил региональный оперативный штаб.

В республике прирост зараженных стабильно сохраняется на отметках выше 150 человек. Так, за последние 24 часа положительный тест на COVID-19 сдали 152 жителя. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 27 298.

Еще 241 человек был выписан по выздоровлению, всего – 21 672.

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеет 5 381 пациент, 280 из них лечатся в больничных условиях, остальные 5 101 переносят инфекцию дома.