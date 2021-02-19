Как «Салават Юлаев» затроллил «Ак Барс» после победы в «Зеленом дерби» - видео

Как «Салават Юлаев» затроллил «Ак Барс» после победы в «Зеленом дерби»

Сотрудники «Салавата Юлаева» включили на стадионе песню про «малая на белом барсе» сразу после победы над «Ак Барсом».

Вчерашний матч «зеленого дерби» показал настоящее противостояние между командами из Башкирии и Татарстана. Кульминацией всей игры стал решающий гол Александра Кадейкина за секунду до окончания основного времени матча.

Сразу после того, как встреча закончилась, а хоккеисты и зрители начали расходиться, в «Уфа-Арене» заиграла песня «Малай на белом барсе» татарской певицы Лэйна.

Спустя некоторое время в соцсетях уфимского клуба опубликовали забавное видео c вышеупомянутой песней. На видеоряд наложили фотографию главного тренера «юлаевцев» Томи Ламса, что недвусмысленно намекает, что после победы в «Зеленом дербе» финн и является тем самым «малаем на белом барсе».

К слову, общий счет в противостоянии двух соседских команд по итогу 4 мачтей остался равным – 2:2.