Инвалиды и дети-сироты из Уфы пожаловались на мэрию заместителю генпрокурора России

фото: прокуратура РБ

18 февраля в Уфу приехал заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин. Вместе с башкирским прокурором Владимиром Ведерниковым он провел личный прием граждан.

Всего к руководству надзорного ведомства успело обратиться 15 человек, среди которых оказались инвалиды и дети-сироты. Они пожаловались на мэрию республиканской столицы по поводу жилищных вопросов.

Уфимцев с ограниченными возможностями здоровья сообщили, что администрация города затягивает исполнение решений судов, которые обязали ее предоставить жилье по договорам социального найма. Сироты в свою очередь отметили, что не могут дождаться от мэрии выделения положенных им квартир.

– Заместитель Генерального прокурора России поручил оперативно провести надзорные мероприятия по всем поступившим обращениям и принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на реальное восстановление нарушенных прав граждан, – передали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.