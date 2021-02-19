В Башкирии сотрудничество с Татарстаном будет курировать премьер-министр Андрей Назаров

Соседствующие республики будут взаимодействовать в рамках торгово-экономических, научно-технических, социально-культурных отношений

Правительство Башкирии сформировало состав рабочей группы по сотрудничеству с Татарстаном. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном взаимодействии соседствующих республик.

Организационный комитет от Башкирии, согласно опубликованному накануне распоряжению, возглавил премьер-министр региона Андрей Назаров. Его замом в рабочей группе стал министр экономического развития республики Рустам Муратов, а ответственным секретарем – председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева. В структуру также вошли главы профильных министерств и руководители научно-образовательных учреждений.