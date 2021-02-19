Родившая четвертого малыша Гузель Уразова поделилась личным

фото: инстаграм Уразовой

Популярная певица башкирско-татарской эстрады Гузель Уразова назвала имя своего четвертого ребенка. Ранее «КП-Уфа» писала, что в День всех влюбленных, 14 февраля, артистка родила девочку. Вместе с мужем Ильдаром она решила назвать дочку Арианой. Об этом Уразова вчера сообщила в своем инстаграме.

– Имя, которое мы выбрали, хоть и немногие, но [ранее] написали [в комментариях]. Еще раз вместе подумали. Дочку назвали Арианой. Наша маленькая девочка - Ариана Ильдаровна, – написала певица.

В семье Гузель и ее супруга Ильдара растут еще трое детей: дочки Эллари и Камилла и сын Самир. О своей очередной беременности Уразова сообщила еще в августе 2020 года. Вчера она также опубликовала фотографии выписки из роддома.