Что случилось с Павлом Яромчуком, из-за которого перенесли суд по изнасилованной дознавательнице

Яромчук нуждается в компьютерной томографии легких Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 18 февраля, в Верховном суде Башкирии должно было состояться заседание по уголовному делу об изнасиловании уфимской дознавательницы. Впрочем, заседание в очередной раз пришлось перенести – у одного из фигурантов обнаружили серьезное заболевание, которое требует лечения.

Как сообщает издание «АиФ-Уфа» со ссылкой на адвоката Наиля Багаутдинова, у его подзащитного Павла Яромчука диагностировали неинфекционную пневмонию, из-за ухудшающегося состояния мужчину отправили на КТ легких. Новое судебное заседание перенесено на 5 марта.

Напомним, что громкий скандал произошел в ночь на 30 октября 2018 года. Молодая дознавательница Гульназ Ф. заявила, что трое высокопоставленных коллег сначала напоили ее, а потом избили и надругались. В декабре 2019 года Кировский суд признал всех трех экс-полицейских виновными и приговорил в общей сумме к 20 годам на троих. Впрочем, в июне 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а Павлу Яромчуку снизили срок на два года. Но сама девушка и ее адвокат остались крайне недовольны таким решением и направили апелляцию в Самарский кассационный суд, который отменил оправдательный приговор и вернул дело обратно на дорасследование.