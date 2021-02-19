516 жителей Башкирии остались живы благодаря пожарным извещателям

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Пожарные не устают напоминать, что пожарный извещатель – необходимая вещь, особенно, если вы живете в частном доме. Так, в Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что за последние 4 года пожарные извещатели спасли жизнь 516 жителям республики, среди которых 206 — это маленькие дети. К примеру, в конце января деревне Гумерово Баймакского района и на днях в селе Метевтамак Туймазинского района загорелись жилые дома. И быть бы беде, ведь в момент пожара хозяева домов крепко спали и проснулись только благодаря сигналу.

Жильцы домов проснулись от звука сработавшего пожарного извещателя и покинули помещение. Благодаря маленькому и бдительному «стражу огня» было сохранено шесть жизней, а в первом случае еще и дом, —пояснили в пресс-службе ведомства.

Тем временем с начала года в Башкирии в пожарах уже погибло 44 человека. Так, в минувшую пятницу загорелся одноэтажный кирпичный дом в селе Зирган. В пожаре погибли два маленьких пятилетних мальчика-погодка. Их 30-летняя мать и старший восьмилетний брат успели выбраться из горящего дома, но надышались угарным газом и сейчас находятся в больнице.