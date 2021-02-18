В Башкирии спасатели помогли водителю, который застрял на трассе и едва не замерз

Отправляясь в поездку, запаситесь бензином и теплыми вещами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сколько раз спасатели предупреждали водителей – отправляетесь в дальнюю поездку, особенно зимой, запаситесь не только бензином, но и теплыми вещами. К сожалению, не все следуют простым правилам, из-за чего попадают в беду. Так, накануне поздним вечером спасателям поступило сообщение, что трассе Уфа – Белорецк, неподалеку от деревни Дубки, на дороге срочно нужна помощь водителю грузовой «Газели». Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, у водителя, который ехал из Самары, внезапно закончился бензин, и грузовик застрял на дороге. Водитель попытался попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов, но никто не остановился помочь. Водитель уже изрядно замерз и был напуган, но, к счастью, помощь прибыла быстро.

- Спасатели отогрели замерзшего мужчину и помогли добраться до ближайшей автозаправочной станции. Когда мужчина смог завести свою машину, ему пожелали хорошей дороги, - рассказали в ведомстве.

Уже завтра в Башкирии вновь ожидаются метели, гололед и снежные наносы на дорогах, поэтому, отправляясь в дальний путь, не забудьте заранее подготовиться к поездке.