Болельщики «Салавата Юлаева» вновь впечатлили зрителей баннером на матче против «Ак Барса»

Фанаты уфимской команды как всегда тепло встретили команду соперника Фото: Рустем АХУНОВ

На матче уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» на «Уфа-Арене» вновь аншлаг. Заключительное в этом регулярном чемпионате КХЛ «Зеленое дерби» как всегда приковало внимание тысяч болельщиков и любителей хоккея. По традиции на фанатском секторе уфимской команды перед началом матча болельщики выставили баннер. И как обычно, перфоманс не остался незамеченным – его появление вызвало бурю одобрения от всех присутствующих на арене любителей хоккея.

Матч «Салават Юлаев» - «Ак Барс» проходит при разрешенном заполнении трибун на 70%. Прямую трансляцию матча ведет телеканал БСТ.