Снежный ураган и гололед: какая погода ожидается в Башкирии завтра, 18 февраля

Метель и пронзительный ветер - не лучшая погода для долгих прогулок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Башкирии продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Еще не все успели привыкнуть к резким температурным перепадам, когда лужи и плюсовая температура резко сменяются на заморозки под -30, как уже завтра, 19 февраля, республику накроет снежный ураган. По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, а вот в отдельных районах – настоящая метель, а также шквалистый северный ветер с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах – гололедица, снежные наносы, а видимость ухудшится до 500 метров, поэтому сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуют водителям отправляться в дальние поездки без крайней необходимости, а также соблюдать скоростной режим и не идти на обгон.

Ночью также будет холодно: от -19 до -24, а при прояснении и вовсе до -33 градусов мороза. А вот днем температура воздуха составит -13, -18 градусов.

В Уфе также ожидается пасмурная снежная погода с северо-западным ветром до 5 метров в секунду, а вот морозы отступят: всего -21 ночью и -15 градусов днем.