В Уфе руку женщины зажала тестомесильная машина

фото: УГЗ

В Уфе руку работницы магазина зажала тестомесильная машина. О происшествии сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля. Служба спасения в магазин на улице Батырской была вызвана в 5:30. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и бригада скорой помощи.

– По прибытии было установлено, что рука пострадавшей застряла не в самом устройстве, а между барабаном и корпусом, – отметили в УГЗ.

Спасатели при помощи слесарного и гидравлического инструмента смогли высвободить руку 36-летней женщины. Медики доставили пострадавшую в больницу для обследования.