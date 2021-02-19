Частное СМИ в Уфе выплатило почти полумиллионный штраф за материал о ребенке, которого избивали родители

Издание намерено обжаловать штраф в кассации

Частное уфимское СМИ UfaTime.ru по решению Кировского районного суда выплатило штраф в размере 460 тысяч рублей за редакционный материал о ребенке, которого избивали родители.

К ответственности издание привлек республиканский Роскомнадзор. Поводом для разбирательства стала публикация статьи о мальчике, которого на улице в Благовещенске избили мать и отец. В материале СМИ использовало видео, которое, по мнению надзорного ведомства позволяет идентифицировать личность несовершеннолетнего. Кировский районный суд Уфы согласился с доводами РКН и присудил UfaTime.ru почти полумиллионный штраф.

После судебных тяжб изданию пришлось объявить сбор средств на оплату штрафа, чтобы сохранить рабочие места для своих журналистов. В итоге удалось собрать 95,7 тысячи рублей. Остальные 364,2 тысячи рублей СМИ взяло в долг.

– Мы бесконечно благодарны каждому, кто не остался неравнодушным и принял участие в сборе средств для поддержки редакции – выплаты такого гигантского штрафа. Учитывая, что уже целый год из-за эпидемии коронавируса мы работаем на грани рентабельности (часто в минус), мы всеми силами пытаемся сохранить коллектив, – написало UfaTime.ru.

Редакция не стала закрывать сбор пожертвований, чтобы иметь возможность оплатить долг, взятый на оплату штрафа. Кроме того, издание намерено побороться за свою правоту в кассационной инстанции.

Напомним, сама история с избитым ребенком завершилась. Родители будут наказаны, в том числе и рублем. Тем не менее заплатят они куда меньше, чем UfaTime.ru, благодаря которому случай насилия в отношении ребенка был предан огласке.